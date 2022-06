Molare, secondo mandato per Andrea Barisone

MOLARE - Successo nettissimo per Andrea Barisone. Il capolista di "Ri-vivere Molare" ha ottenuto 888 voti (79.93%). Eloisa Cuppari ("Molare è") ferma a 223 voti (20.07%). Per effetto del voto la lista di Barisone ottiene sette dei dieci seggi disponibili. Dai primi dettagli. Erano 1.757 gli aventi diritto al voto, 1.144 i votanti (65.11%). Sono state 21 le schede nulle, 12 le bianche. Per effetto del voto alla lista "Ri-vivere Molare" vanno sette seggi in consiglio comunale. Tre posti per la lista sconfitta.

Pezzo in aggiornamento