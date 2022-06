Barisone - Cuppari: Molare scopre il nuovo sindaco

AGGIORNAMENTO DELLE 15.15 - Si va verso una netta affermazione di Andrea Barisone. Terminato lo scrutinio nella sezione di Madonna delle Rocche dove il sindaco uscente ha ottenuto 143 voti contro i 63 della lista concorrente guidata da Eloisa Cuppari. Ancora in corso il conteggio per le altre due sezioni del paese.

AGGIORNAMENTO DELLE 10.00 - Nel frattempo a Ovada per il referendum si è espresso il 17.11% degli aventi diritto. In totale 1.465 voti.

AGGIORNAMENTO DELLE 7.00 - Oltre 5 punti persi in percentuale sull’affluenza. Parte da questo dato di fatto la corsa alla poltrona di sindaco. Da oggi nel primo pomeriggio inizia lo spoglio che capire chi succederà a Molare ad Andrea Barisone. In corsa il sindaco uscente, aspirante al suo secondo mandato con la lista “Rivivere Molare”, e Eloisa Cuppari a capo della lista “Molare è”. Nel 2017 votò il 70.12% degli aventi diritto, nella giornata di ieri il dato è sceso al 65.11%. Cinque anni fa furono 1256 i voti validi espressi dalla popolazione. Da capire come si è redistribuita la situazione con l’assenza di una lista non legata direttamente ma vicina alle posizioni del Partito Democratico (nel 2017 con il candidato Gian Marco Barisione).

