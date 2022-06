Acqui - Genova, sui treni cala la solita scure estiva

OVADA - Il problema è sempre quello. Viaggiare in treno da Acqui e Ovada verso Genova è disagevole. La situazione peggiora ulteriormente in estate. Il 2022 non farà eccezione. Lo scenario è stato delineato qualche giorno fa nel vertice convocato tra Regione Liguria, Trenitalia, Rfi. C'erano anche i pendolari che non hanno troppo gradito quel che è stato prospettato.

Modifiche nel dettaglio

Tra Campo Ligure e il Genova la circolazione sarà sospesa tra il 6 agosto e il 4 settembre. Ma i treni spariranno anche nei fine settimana del 18-19 e 25-26 giugno e del 2-3, 9-10 e 23-24 luglio. Il servizio sarà assicurato dai soliti autobus considerati scomodi e lenti. I dettagli del piano non sono stati però resi noti completamente. Tanto che lo stesso assessore ai Trasporti Gianni Berrino, avrebbe fatto pressioni per avere al più presto un orario preciso. La motivazione delle modifiche è la solita manutenzione. Ma il sospetto che tutto venga fatto solo per un'esigenza di contenimento dei costi è difficile da allontanare.