Rebora: musica e canto, al Comunale si chiude l'anno accademico

OVADA - Si concluderà idealmente questa sera, sabato 11 giugno, l’anno della scuola di musica “A. Rebora” con il saggio finale degli allievi. L’appuntamento è al teatro Comunale di Ovada a partire dalle ore le 21.00.

«Abbiamo posto l’accento sulla musica d’insieme - spiega Andrea Oddone, direttore artistico della scuola - perché in questi anni di pandemia è forse stata la più penalizzata. Siamo tutti felici che si possa tornare a fare spettacolo e musica in sicurezza».

Suono e riconoscimenti

Per la musica di insieme sono previste tre fasi: junior, senior e livello avanzato. Ma particolarmente significativo sarà anche il momento della consegna delle borse di studio rivolte agli studenti più meritevoli.

Tre le categorie: allievi di qualsiasi corso nati tra il 2003 e il 2007, allievi del corso di batteria nati tra il 2008 e il 2014 per ricordare il musicista Diego Badano, allievi di qualsiasi corso nati tra il 2008 e il 2014 con una donazione del signor Angelo Valsecchi.

Lavoro attento

«Siamo tornati in presenza appena possibile impegnandoci al massimo con ogni tipo di misura - conclude Oddone - A distanza posso dire che questo atteggiamento molto scrupoloso ci ha premiato: le iscrizioni non solo vedono confermati gli allievi già presenti ma abbiamo già verificato una crescita in vista del prossimo anno».

Questa duplice serata è un ideale tributo anche alla determinazione di tutta la scuola ad andare avanti, pur nelle difficoltà. La partecipazione alla serata è gratuita. L’ingresso nel teatro è però consentito solo con la dotazione di una mascherina ffp2.