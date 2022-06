Crisi Cerealto: stipendi congelati, quale futuro per l'ex Moccagatta?

OVADA - Sembrava tutto fatto per il cambio di maggioranza al vertice della Cerealto Siro Foods, l'azienda spagnola a cui, dall'estate del 2017, fa capo anche l'ex Pastificio Moccagatta di Silvano d'Orba. Ed invece venerdì scorso i rappresentanti del fondo di investimento americano Davidson Kempner Capital Management, in sinergia con il turco Afendis, hanno ritirato l'offerta di 80 milioni (a fronte di un debito pari a 300 milioni) per rilevare il 75% dell'azienda iberica specializzata nel settore alimentare.

Il dietrofront è arrivato in seguito al mancato accordo sul cosiddetto "Piano di competitività" sottoposto agli oltre mille lavoratori operativi all'interno dei quattro stabilimenti presenti in Spagna (dove, al momento, la produzione risulta sospesa). Una situazione che viene monitorata con particolare attenzione sia dai sindacati - che mantengono un filo diretto con i colleghi spagnoli, già pronti a coinvolgere anche il Governo centrale - sia dai sessanta dipendenti che operano quotidianamente all'interno dei locali della Caraffa di Silvano d'Orba.

