Le magliette ovadesi di "Toro&Moro" per il set di Fast&Furious"

OVADA - Dal Colosseo alla Mole Antonelliana, passando per la Chiesa dell'Assunta. E anche se quest'ultima non andrà direttamente in video, è proprio all'ombra della storica Parrocchia ovadese che sono state realizzate le magliette utilizzate, dietro le quinte, dalla produzione di "Fast & Furious 10", il (probabile) penultimo capitolo del fortunato franchise statunitense che, nei giorni scorsi, ha fatto tappa in Italia. Dopo l'esordio romano di qualche settimana fa, infatti, la troupe guidata dal regista Louis Leterrier (subentrato in corsa a Justin Lin, ndr) ha raggiunto Torino, sede di alcune riprese altamente spettacolari registrate, nei giorni scorsi, nella zona dei Murazzi e nelle vie del centro storico.

All'ultimo ciak italiano (prima di trasferirsi a Londra), effettuato nel primo pomeriggio di lunedì (6 giugno) nella zona del Duomo, l'intera crew del celebre blockbuster americano indossava alcune delle magliette stampate e confezionate dagli ovadesi di "Toro & Moro". «Il primo approccio risale a una decina di giorni fa - spiegano Eugenio e Matteo Gastaldo, fondatori di un brand presente (con i rispettivi store) a Ovada, Mornese e Torino -, con un preventivo richiesto alle nostre colleghe che operano all'interno del negozio di via Po».

Un cast d'eccezione nella Penisola

Nel frattempo le immagini degli inseguimenti, delle sparatorie (finte, chiaramente) e degli incidenti (vero, in un caso, con una stuntman che è rimasta ferita) si sono moltiplicati sul web. La presenza (ormai nota) in città del gruppo di lavoro ha convinto anche i membri della produzione a giocare a carte scoperte. «Venerdì scorso - proseguono i fratelli Gastaldo - ci è stato chiesto se fossimo in grado di preparare 110 t-shirt con un loro logo specifico (nella foto sotto), in cui spicca il Colosseo (la pellicola sarà ambientata, almeno in parte, a Roma, che ha recentemente ospitato le evoluzioni delle Lamborghini, dell'Alfa Romeo 2000 GT, dei camion e delle gazzelle dei carabinieri) entro lunedì mattina. Per noi è stato tanto sorprendente quanto emozionante».

E così, mentre le avventure di Dominic Toretto (il personaggio interpretato da Vin Diesel, volto di punta di un cast che, fra gli altri, annovera anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Charlize Theron, Jason Statham, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Sung Kang, Helen Mirren e Cardi B) si sono spostate, a poco a poco, sempre di più verso le zone del centro storico, i responsabili dell'azienda ovadese si sono messi al lavoro per completare l'ordine.

Dalla Juventus a Vin Diesel

«Al fine di garantire la piena operatività dell'attività di Torino, sin dalla mattinata di sabato abbiamo spostato il 75% della produzione nel nostro store di Ovada, in via Cairoli, 98 - spiegano i titolari del marchio fondato nell'estate del 2016 (nell'ambito di un progetto targato "GastArt") con l'obiettivo di commercializzare t-shirt 100% sostenibili e personalizzabili in "real time" -. Siamo riusciti a rispettare i tempi di consegna e speriamo che le magliette possano rappresentare un bel ricordo per tutti i membri della produzione». Per loro - che erano già comparsi (con lo store di Torino e con una maglietta creata ad hoc passata dalle mani di Carlo Pinsoglio a quelle di Cristiano Ronaldo) in "All or Nothing", il documentario targato Amazon e dedicato alla Juventus - sicuramente lo sarà.