Promozione e Prima, l'ultimo atto

Ultimi 90 minuti della stagione regolare in due campionati, ma anche una finale playoff con un posto in palio nella categoria superiore. Segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In Promozione è il giorno della Luese Cristo: alla formazione di Roberto Adamo basta un punto, a CentoGrigio contro un Mirafiori in piena bagarre salvezza, per festeggiare la conquista dell'Eccellenza. A completare il programma ci sono tre derby, a cominciare da Novese-PastorStay.

Volata finale anche in Prima Categoria. Nel girone G, il Felizzano ha tre punti di vantaggio sulla Don Bosco Asti e contro il Monferrato cerca almeno un pareggio - tra le mura amiche del 'Penno' - per certificare il salto in Promozione. In coda è bagarre, il Solero è già retrocesso, ma per il resto tutti i giochi sono apertissimi. Rush conclusivo al cardiopalma anche per quanto riguarda il gruppo B, con la Junior Pontestura che deve vincere per avere la certezza di guadagnarsi quantomeno lo spareggio.