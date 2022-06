Quattro i morti nell’incidente di Strevi: la Gmp Agri, “siamo raccolti nella disperazione”

STREVI - ORE 14.20 - La Polizia Stradale di Alessandria sta ricostruendo la dinamica del drammatico incidente.

Sul furgone della Gmp Agri hanno trovato la morte Emmanuel Asotie, 21 anni, originario della Nigeria; Akbar Dewan Md, 39 anni, del Bangladesh, e Lamine Fall, 44 anni, del Senegal. Sul mezzo de Il Girarrosto - Bellani c’era Pasquale Salvatore Tammaro, che avrebbe compiuto 65 anni il 20 giugno. Tutti sono morti sul colpo.

ORE 11.10 - “Non ci sentiamo di parlare, in questo momento. Siamo raccolti nella disperazione, stiamo cercando di sopravvivere”. Questo il dolore della Gmp Agri, che ha sede nella zona di Acqui in strada dei Botti. Tre dei loro operai sono morti, due sono in gravi condizioni.

Sulla pagina Facebook dell’azienda c’è un’immagine di ragazzi e uomini sorridenti, personale specializzato all’opera di piantumazione di impianti di vite e nocciole. Ieri, venerdì, stavano tornando ad Acqui quando, sulla strada statale 30, poche centinaia di metri prima di una rotonda, il loro furgoncino ha sbandato (le cause di questa manovra sono ancora in corso d’accertamento) finendo nella corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo il furgone de Il Girarrosto - Bellani condotto da Pasquale Tammaro, 65 anni, abitava a Novi Ligure.

Pasquale Tammaro, schianto fatale dopo la giornata al mercato

Lo scontro praticamente frontale non ha lasciato scampo a Tammaro, così come a tre dei cinque braccianti che viaggiavano sul furgone (un 31enne, un 39enne e un 65enne originari di Marocco, Senegal e Bangladesh). Due sono stati trasportati in ospedale (ad Alessandria e Torino) in codice rosso: le loro condizioni sono stabili.

Pasquale Tammaro, dipendente della “Bellani”, era alla guida di un food track del “Girarrosto” e stava tornando a Novi dopo aver trascorso la giornata al mercato di Acqui Terme. A Strevi non ha potuto evitare lo scontro frontale col furgone della Gmp Agri che ha invaso la sua traiettoria di marcia.

le vittime sono quattro

La scena apparsa agli occhi dei soccorritori è stata raccapricciante, terribile. La strada è stata chiusa al traffico, l’elisoccorso è atterrato in strada per permettere il primo intervento. Intanto sono arrivate diverse ambulanze. Ma per quattro delle persone coinvolte non c’era più niente da fare.

La Polizia Stradale e i Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per poter effettuare i rilievi ed estrarre dalle lamiere le vittime. L’incidente è accaduto verso le 14.30. Alle 19 le forze di polizia erano ancora sul posto, la strada è rimasta chiusa tutto il pomeriggio.