Pro loco: torna l'appuntamento con il Mercatino

OVADA - Da piazza San Domenico a piazza dei Cappuccini, passando per via Cairoli, piazza Cereseto, piazza Assunta, piazza Mazzini e via Lungo Stura Oddini. È tutto pronto per il terzo appuntamento stagionale del “Mercatino dell’Antiquariato”, l'iniziativa promossa dalla Pro Loco cittadina in collaborazione con il Comune e con "Visit Ovada".

Dopo l'esordio di Pasquetta (18 aprile, il lunedì dell’Angelo) e la "replica" del mese scorso, in occasione della Festa dei Lavoratori (primo maggio), i banchetti torneranno ad animare le vie del centro storico nella giornata della Festa della Repubblica (giovedì 2 giugno). Saranno ben più di cento gli espositori presenti per questo importante (e tradizionale) evento apprezzato e conosciuto anche da chi proviene da fuori regione.