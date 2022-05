Ritocco al rialzo, in Consiglio Comunale le tariffe sui rifiuti

OVADA - Il regolamento propedeutico è stato approvato qualche settimana fa. Ora è il momento delle tariffe per l'anno in corso. Il servizio in questione è quello di raccolta e gestione dei rifiuti. All'esame del Consiglio Comunale in programma questa sera, lunedì 30 maggio dalle 21.00, c'è il piano economico e finanziario elaborato da Econet per il 2022. Già scontato il terzo ritocco al rialzo consecutivo dopo quelli degli ultimi due anni. Sullo sfondo la polemica mai sopita sull'adozione del metodo di raccolta "porta a porta" introdotto nel 2018 e già occasione di scontri in più di un'occasione tra maggioranza e opposizione.

