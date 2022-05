Memoria, gli studenti raccontano al Comunale i loro progetti

OVADA - «Saranno gli studenti dei vari plessi scolastici coinvolti a raccontare ognuno con la propria chiave la memoria della deportazione e della shoah tra Monferrato e Langa astigiana». Sabrina Caneva, dirigente scolastico e insegnante è tra i principali promotori del progetto “Ogni giorno è il giorno della Memoria”. La giornata conclusiva è prevista venerdì 3 giugno presso il Teatro Comunale di Ovada.

Frasi e intenzioni

«Spesso - prosegue Caneva - si dice che i ragazzi sono svogliati o non conoscono la storia. In realtà questo progetto ha messo in mostra una generazione ricca di curiosità nello scoprire quello che è successo sul loro territorio e con idee chiare rispetto a ciò che sta succedendo attorno a loro». I protagonisti dei lavori frutto di un anno di sinergie e ricerca saranno proprio i ragazzi degli Istituti superiori Barletti e Santa Caterina, della Casa di Carità arti e mestieri di Ovada, degli Istituti Levi Montalcini e Parodi di Acqui Terme, degli Istituti Pellati, Dalla Chiesa e Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato.

Ogni scuola ha una sua frase e un suo argomento. La IV Liceo Linquistico e Economico delle Madri Pie, ad esempio, ha scritto: «Fare memoria non è un semplice guardare al passato; è vivere con consapevolezza, lavorando per costruire insieme un futuro di libertà e dignità». La V Liceo Classico di Acqui Terme: «La verità è tanto più difficile da sentire, quanto più a lungo è stata taciuta», hanno scritto i ragazzi citando Anna Frank. Ogni racconto scava nelle frasi di un tempo e di una storia che anche se lontana è più che mai viva e bisognosa di essere conosciuta e raccontata ai giorni nostri.

Incertezze e incognite

«Finora - conclude Caneva - ragazzi dei diversi istituti si sono scambiati informazioni mediante piattaforme digitale. Finalmente, dopo la pandemia, in questo evento potranno incontrarsi in presenza e confrontarsi anche sul futuro. In questo momento abbiamo notato come sia un argomento da trattare con urgenza e come susciti tra gli adolescenti dubbi, incertezze e incognite.

Programma completo

Si svilupperà tra le 9.45 e le 11.30 la mattinata. Il progetto ha portato alla creazione di una vasta rete di enti locali. Ovada ne è comune capofila. Sono coinvolti anche i comuni di Acqui Terme, Nizza Monferrato, Cartosio, Monastero Bormida, Mornese, Silvano d’Orba, Spigno Monferrato, Tagliolo. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno economico di Regione Piemonte. Tra i gruppi coinvolti: Azione Cattolica Diocesi di Acqui, Gruppo Scout Ovada 1, Accademia di cultura nicese “L’Erca” ONLUS, Associazione Memoria Viva Canelli, Associazione “Spasso Carrabile. «La scelta della data - spiegano gli organizzatori - così vicina alla Festa della Repubblica - è legata ai principi e ai valori che abbiamo approfondito come la Carta Costituzionale e, come detto, la nostra Repubblica». Al termine della giornata sono previste le considerazione finali del professor Vittorio Rapetti e dei docenti coinvolti nei lavori.