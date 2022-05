Il paese racconta la sua bellezza con un sito

Un portale nato per raccontare la bellezza di Trisobbio, il borgo che nel 2021 ha ottenuto dal Touring Club il riconoscimento della “Bandiera arancione”. Pagine dedicate agli angoli più suggestivi e alla storia di un borgo che ha sempre avuto un’importanza di rilievo nell’Ovadese. È online da pochi giorni il sito www.trisobbio.eu, realizzato su commissione del Comune per promuovere al meglio il paese.

Area multimediale

Dove passare qualche momento di relax immersi nella natura, dove acquistare prodotti tipici del territorio o gustare l’enogastronomia locale. Sono tutte le informazioni in fase di implementazione. «Il sito - racconta il creatore, Sergio Minetto - è il frutto di due fasi di lavoro distinte. Ora siamo nella seconda. Stiamo raccogliendo tutte le informazioni utili per chi desidera visitare il borgo. I visitatori devono essere sempre nella condizione di pianificare nei dettagli la loro visita o il loro soggiorno in paese».



Al termine di questa fase i principali punti turistici dislocati nell’area saranno dotati di un QR Code. Ciò permetterà ai turisti di ottenere tutte le notizie necessarie sui loro smartphone inquadrando la parte interessata.

In una sezione dedicata ci saranno invece le indicazioni su eventi e manifestazioni in un anno che segnerà una ripartenza dell’attività sospesa nel 2020 per i vincoli imposti dall’emergenza sanitaria.

Spazio alla storia

Per ogni punto turistico la scheda riporta una sintesi delle informazioni storiche, alcune foto descrittive e una breve spiegazione di come i trisobbiesi lo vivono nella quotidianità.

Il paese da qualche anno rappresenta l’avanguardia della rinascita turistica in atto nella zona grazie alla tranquillità, alla bellezza della natura che può offrire. « L'area attrezzata per i camper, posta a poca distanza dal complesso polisportivo delle piscine e all'inizio del Percorso Verde - prosegue Minetto - ha visto una presenza costante di utilizzatori». L’ingresso nel circuito legato alle Bandiere Arancioni non potrà che rafforzare questo processo.



Il Comune si è da sempre segnalato per scelte fortemente improntate allo sviluppo turistico. L’ulteriore testimonianza deriva dai lavori in dirittura d’arrivo per l’installazione dell’ascensore panoramico per il Castello Carpaneto, vero gioiello dal quale si possono ammirare le vallate circostanti.