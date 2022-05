Estate con "Cineovada": torna l’arena per i film all’aperto

OVADA - Per il programma ufficiale bisognerà attendere ancora qualche giorno, visto che il ricco tabellone (che, come da tradizione, verrà aggiornato a cadenza settimanale) è ancora in fase di definizione. Nel mentre, però, dagli uffici di Palazzo Delfino è già arrivato il semaforo verde per il ritorno di “Cineovada sotto le stelle”, la rassegna promossa e organizzata in sinergia con il “Circuito cinema Genova”.

L’appuntamento è per due dei tre mesi estivi, da sabato 18 giugno a mercoledì 17 agosto, sempre nella magnifica cornice dei Giardini della Scuola di musica “Rebora” di via San Paolo, nel cuore della città. Dopo il successo riscontrato nel 2021, dunque, anche quest'anno tornerà l’arena estiva già “testata” negli anni scorsi, con ciascuno spettatore che, all’ingresso, verrà dotato di una cuffia sanificata con cui potrà scegliere il volume più adatto per sentire (e per seguire) il film proiettato sul grande schermo.