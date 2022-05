Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Battute conclusive di una stagione che, a livello di calcio dilettantistico, si è confermata ancora una volta ricchissima di spunti: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

Serie D: terminata la stagione regolare, è il turno delle semifinali playoff. Il Casale, che ha chiuso al terzo posto e può beneficiare del fattore campo, riceve Varese in una gara complicata, ma nella quale l'effetto 'Palli' può davvero risultare decisivo. Calcio di inizio alle 16, mister Sesia ha ancora qualche dubbio di formazione.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

In Promozione si gioca oggi il terzultimo turno: la capolista Luese Cristo riceve Trofarello, mentre due delle inseguitrici (Pro Villafranca e PastorStay) si incrociano nel big match di giornata e la Novese attende l'Asca.

In Prima Categoria c'è lo scontro diretto al vertice, perché il Felizzano gioca in casa contro lo Spartak e spera di rilanciarsi dopo le recenti delusioni. Accesissima la lotta per non retrocedere.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria a tenere banco è la sfida per accedere ai playoff, mentre gli altri verdetti - in testa e in coda - sono già stati emessi da tempo.

Ultimo atto, invece, in Terza Categoria: Fortuna Melior riposa, la Vignolese - contro Stazzano - può mettere la freccia e completare il clamoroso sorpasso per salire in Seconda proprio all'ultima curva.