Liberazione: le cerimonie in città e nei paesi

OVADA - Andrà in scena domenica 24 aprile presso il teatro comunale di Ovada lo spettacolo “Anima = Memoria - Dalle leggi razziali alla Benedicta” di Giampiero Alloisio. «Sarà - spiega il musicista - un viaggio nella storia che porterà il pubblico ad interrogarsi sui temi di ieri che oggi sono più che mai attuali visto il conflitto che sta coinvolgendo l'Europa».



Ascolto e comprensione

Alloisio affiancato sul palco dalla cantante Elisabetta Gagliardi e dal chitarrista Gianni Martini unirà gli elementi del teatro canzone, musica e testimonianza storica, con i contenuti video messi a disposizione da Gilberto Salmoni, Presidente onorario della Sezione genovese dell’Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti. Con lui porteranno la loro esperienza anche Pasquale “Ivan” Cinefra e Giuseppe Merlo, comandante della brigata “Martiri della Benedicta”. «Ascoltare - prosegue Alloisio - è fondamentale per capire. Per capire esattamente di cosa si ragiona quando si parla di guerra, rappresaglia e prigionia». Lo spettacolo andrà in scena alle 21.00.

Cerimonie sul territorio

Il giorno successivo è prevista la celebrazione istituzionale. Alle 9.15 la partenza del corteo da piazza Matteotti. Dalle 11.15 il momento conclusivo, ancora all’interno del teatro comunale. A Molare saranno gli alunni delle IV e V delle scuole elementari ad animare con i loro canti la cerimonia in programma domani, domenica 24 aprile, in piazza Marconi dalla 10.00. Particolarmente denso di significati la testimonianza di una delle cittadine ucraine da dieci giorni ospitate dalle Suore Figlie di Maria Immacolata. A Silvano il ritrovo è previsto per lunedì 25 aprile, dalle 9.30, presso il monumento ai caduti di piazza De Gasperi. Al termine del corteo è previsto l'intervento dell'onorevole Federico Fornaro.