Suore salesiane: al via le celebrazioni per i 150 anni

MORNESE - Compie 150 anni nel 2022 l’ordine delle suore di Santa Maria Ausiliatrice. Una “rivoluzione gentile” nata dall’incontro tra Santa Maria Mazzarello, originaria di Mornese, e don Giovanni Bosco.

Partiranno idealmente nel prossimo fine settimana le celebrazioni che si svilupperanno con un programma più ampio in tutta l’estate. Il piccolo paese sarà idealmente collegato a Torino e Nizza Monferrato dove si terranno gli altri eventi collegati.

Impegno e significato

Una selezione ridotta dei rappresentanti distribuiti in tutto il mondo. Al santuario arriveranno 250 persone che assisteranno alla Messa peraltro diffusa anche in streaming e in programma lunedì 25 aprile, dalle ore 9.30. A seguire la tavola rotonda organizzata come momento di confronto con le giovani informazioni.

A coordinare i lavori Madre Chiara Cazzuola, dallo scorso ottobre Superiora Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. La religiosa sarà presenta anche alla celebrazione eucaristica in programma il giorno prima a Torino e al programma che si svilupperà a Nizza martedì 26 aprile. Cosa rappresenti l’ordine fondato da Maria Mazzarello nell’agosto del 1872 l’ha raccontato qualche settimana fa.

Suor Maria Vanda Penna, nel corso del convegno organizzato in Enoteca Regionale. «Da questo territorio - ha spiegato - è nata una realtà con migliaia di consorelle e di opere educative nei cinque continenti: scuole, oratori, collegi e case famiglia. Tutto questo è partito dall’Ovadese».

Sviluppo nel mondo

Oggi, le Figlie di Maria Ausiliatrice sono 11.220 impegnate in 10.632 opere educative che si sviluppano anche grazie alla collaborazione di 54.816 laici. «A beneficiare del nostro lavoro - ha ricordato suor Penna - sono 1 milione 618 mila di destinatari».

L’ordine si è sviluppato in Europa ma anche in Sud America, raggiungendo la Terra del Fuoco. Ogni anno arrivano a Mornese migliaia di giovani e pellegrini che vogliono confrontarsi con il cuore pulsante di questa realtà composta dal santuario, dal collegio e dalla casa natale della Santa che seppe immaginare un mondo.