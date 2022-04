S'arrampica per salutare la moglie malata

ALESSANDRIA - Questa foto, che abbiamo pubblicato e commentato anche sul 'Piccolo', ci è stata inviata da un lettore che l'ha scattata in via San Pio V, ad Alessandria, dove ha sede l'hospice Il Gelso, luogo che solitamente accoglie malati terminali e si occupa di cure palliative.

C'è un uomo che s'è arrampicato per offrire un sorriso alla moglie degente. Non era orario di visita (peraltro il Covid ha ridotto di molto gli accessi). Però, l'amore non ragiona con la freddezza di un orologio. Lo sanno bene anche all'interno della struttura dove lo staff diretto da Mirella Palella si prodiga non solo per gli ospiti ma anche per i loro famigliari.

A seguito dell'articolo di venerdì, la direttrice ci ha inviato una lettera che pubblichiamo.