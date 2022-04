Promozione e turismo: il Comune di Ovada debutta a Euroflora

OVADA - Ci sarà anche uno stand istituzionale del Comune di Ovada all’interno di “Euroflora”, la mostra internazionale del florovivaismo in programma dal 23 aprile all’8 maggio nel capoluogo ligure.

«Grazie agli ottimi rapporti con il Comune di Genova abbiamo avuto l’occasione di poter usufruire di uno spazio nei suggestivi parchi di Nervi – dichiara l’assessore al Turismo, Marco Lanza –. Il nostro stand richiamerà le peculiarità della flora del Monferrato, delle sue coltivazioni tipiche. Non mancheranno filari di Dolcetto, piante da frutto e giochi d’acqua per testimoniare la salubrità e la biodiversità di un territorio verde e autentico».

Una città in... fiore

Lo spazio espositivo sarà curato dalla ditta Rocca Fiori. «Andremo a riprodurre la forma della città e le atmosfere della nostra terra – spiega Franco Rocca –. Proveremo a trasmettere la bellezza dell’Ovadese con il linguaggio dei fiori».

«Voglio ringraziare Genova per l’opportunità – aggiunge il sindaco Paolo Lantero –. Credo che per il settore florovivaistico e turistico il mercato genovese sia una grande opportunità per i nostri operatori, quindi spero che questa partecipazione spero possa fare da volano per i prossimi anni».