Golf, undici tappe per la SemCup 2022: la solidarietà va in buca

SERRAVALLE SCRIVIA — Undici tappe, 37 sponsor e un’unica missione, quella della solidarietà. Il 29 aprile riparte la SemCup, il circuito di gare di golf organizzato da Marco Semino per raccogliere fondi a favore di alcune importanti realtà del terzo settore e dell’accoglienza (l’asilo delle Suore Carmelitane e Teresiane di Carpeneto, la Flying Angels Foundation di Genova e da quest’anno anche il centro Mater Dei di Tortona dove sono ospitati alcuni bambini ucraini).

Nata nel 2009 da un gruppo di amici, quando si pensò di organizzare una “pallinata” seguita da una cena, oggi la SemCup rappresenta una dei circuiti di maggior richiamo non solo in provincia di Alessandria ma anche Milano, Torino e soprattutto Genova. Negli anni, sono stati tanti i vip che hanno voluto partecipare alla manifestazione, come gli ex calciatori Massimo Mauro, Daniele Massaro, Mauro Tassotti, Attilio Lombardo, o personaggi tv come il “tapirologo” di Striscia la Notizia Valerio Staffelli.

Nel 2016, dopo il successo ottenuto negli anni precedenti, si è pensato di trasformare quella che era una gara tra pochi amici in un circuito più organizzato. E quella di quest’anno è la settima edizione. La formula attuale prevede una gara su 9 buche Louisiana a 2 giocatori e a seguire la premiazione e la cena in clubhouse.

Grazie all’arrivo di numerosi sponsor (erano 10 nel 2016, sono 37 quest’anno), la SemCup ha varcato i confini del Golf Club di Serravalle Scrivia e questo ha permesso di dare finalità benefiche all’iniziativa. Per fare un esempio nel 2021, malgrado i problemi organizzativi legati al coronavirus, sono stati donati 5 mila euro.

La SemCup 2022 partirà il 29 aprile da Valenza. Quattro i campi coinvolti: Serravalle (6 maggio, 4 agosto e 25 agosto), Villa Carolina di Capriata d’Orba (27 maggio, 22 luglio e 23 settembre, data della finalissima), Gavi (10 giugno, 8 luglio e 9 settembre) e appunto Valenza (29 aprile e 23 giugno). Sei i nuovi partner che quest’anno hanno aderito al circuito: Broglia, Bine’, La Raia, Novese garden service, Naturafresca dei fratelli Ghio e Pasticceria Elvezia.