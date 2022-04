Alloisio al Comunale celebra la Resistenza, tra memoria e attualità

OVADA - «Ho scritto mio malgrado un pezzo più che mai attuale». Gian Piero Alloisio tornerà sul palco di un rinnovato teatro comunale di Ovada domenica prossima, 24 aprile. Con il suo nuovo spettacolo “Anima = Memoria” l’artista ovadese ripercorre uno dei capitoli più dolorosi: le vicende che dalle leggi razziali sono giunte alla Resistenza.

«Ascoltare le persone che hanno vissuto direttamente la guerra è la deportazione è fondamentale per capire – prosegue il musicista ovadese – Al tempo stesso questo esercizio diventa fondamentale per non cadere nella retorica e per comprendere di cosa si parla davvero». Sul palco lo accompagneranno il suo storico chitarrista, Gianni Martini, e la cantante alessandrina Elisabetta Gagliardi coinvolta in più occasioni negli ultimi anni.

Testimonianza diretta

Lo spettacolo è stato scritto nello scorso dicembre. «Mai avrei immaginato – confessa l’artista – di portarlo sul palco in un momento in cui la guerra è tornata così vicina a noi. Non pensavo neppure che i miei figli avrebbero vissuto in un mondo in cui un conflitto armato è così vicino». Le testimonianze che sarà possibile ascoltare tramite video sono quelle di Gilberto Salmoni, studente genovese deportato nel lager di Buchenwald poi diventato presidente onorario della sezione genovese dell’Associazione Deportati, di Giuseppe Merlo, partigiano a sua volta deportato e di Pasquale “Ivan” Cinefra.

Sarà possibile ascoltare le canzoni («In questo frangente ho preferito far parlare la musica - conclude Alloisio -, un veicolo che porta messaggi dritti al cuore abbattendo ogni pregiudizio». composte dal compositore Angelo “Lanfranco” Rossi, membro della III Brigata Garibaldi “Liguria” che riarrangiò “Siamo i ribelli della montagna” scritta dal comandante del distaccamento Emilio Casalini. Lo spettacolo è alle 21.00. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Necessario esibire il green pass rafforzato.