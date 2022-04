La Via Crucis torna nel centro storico, fra appelli per la pace e devozione

OVADA - Sarà una via Crucis con preghiere per la pace nel mondo, quella che si svolgerà questa sera, venerdì 15 aprile, ad Ovada, per le vie della città. Il pensiero è rivolto alla situazione che si è generata in Ucraina con lo scoppio del conflitto mosso dalla Russia.

Così ci anticipa il Parroco Don Benzi annunciando gli appuntamenti della settimana santa che in città sono particolarmente sentiti in particolare dopo le restrizioni degli ultimi anni.

Programma completo

Sempre nel pomeriggio di oggi, poi, è in programma la celebrazione della passione alle ore 16.00 al San Paolo, alle 16.30 dagli Scolopi, alle 17.30 in Parrocchia e alle 18.00 a Costa. La sera Via Crucis per le vie della città con partenza dalla Parrocchia alle 20.45 e passaggi nelle stazioni tradizionali.

Sabato 16 aprile veglia di Pasqua alle ore 20.45 in Parrocchia, al San Paolo, a Costa d’Ovada e nella chiesa di Grillano. Domenica 17 aprile infine, giorno di Pasqua alle 16.45 in Parrocchia vespri e benedizione eucaristica. Lunedì 18 aprile messe secondo l’orario feriale, ma al San Paolo la Messa è alle ore 11.00.