Mare, sole e il fascino dei nuraghi

ALESSANDRIA - Arrivando a Olbia, forse non ci si accontenterà di stare in città. La tentazione di esplorare, per quanto possibile, la Sardegna è piuttosto forte, che si ami il mare o ci si voglia addentrare in un'isola dalle mille suggestione, una terra di fascino, mistero, sorprese.

però, volendo restare dove la nostra nave, la Msc Orchestra, attraccherà... be', non si rimarrà delusi. Intanto per la basilica di San Simplicio, capolavoro medievale di un'Olbia da scoprire e da vivere con le sue piazze, la più nota delle quali è dedicata a Giacomo Matteotti. E, sul lungomare orientale, il Museo archeologico che espone reparti che vanno da manufatti nuragici a navi da guerra romane. Interessante anche il nuraghe Riu Mulinu, sito archeologico in collina con vista sul golfo.

Ad Olbia si arriverà quasi al termine della crociera che, lunedì 27 giugno, comincerà da Genova dove si farà rientro giovedì 7 luglio. Un buon numero di giorni, né troppi né pochi, sufficienti a godersi Francia, Spagna, Portogallo, Sardegna.

Prima tappa a Marsiglia, quindi spostamento in Spagna per visitare Malaga e Cadice, poi l’approdo a Lisbona. Sulla via del ritorno, ancora Spagna per una visita ad Alicante, e da qui a Olbia, prima del rientro a Genova.

