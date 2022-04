Prodotti e artigianato: "Terre di mezzo", un mercatino per il rilancio di tre comuni

CASSINELLE - Si chiamerà “Mercatino delle Terre di Mezzo”, l’iniziativa vedrà la luce nei prossimi mesi. A crearla dandole una forma comune sono i comuni di Visone, Prasco e Cassinelle che hanno di recente presentato un progetto comune per la rinascita dei tre borghi per accedere ai fondi messi a disposizione dal Pnrr. Protagonista principale sarà il territorio con le sue ricchezze.

Sguardo sul territorio

«Sarà una manifestazione itinerante - conferma Roberto Gallo, sindaco di Cassinelle -. Ci eravamo già mossi per crearla. Il bando ha dato una spinta importante perché un’iniziativa di questo tipo contribuisce ad acquisire punteggio». I dettagli sugli spazi da utilizzare e sulla collocazione delle bancarelle devono ancora essere definiti con precisione.

In vetrina ci saranno i prodotti del territorio: ortaggi e frutta, vino, artigianato di vario tipo. Il braccio operativo dell’organizzazione per quanto riguarda Cassinelle spetterà alle Pro Loco del paese e di frazione Bandita.

Potenzialità in vetrina

Le Pro Loco saranno libere di realizzare anche altre iniziative proprie e autonome in concomitanza con l'evento, a patto però che esse non influiscano sulla buona riuscita del mercatino. L’attività all’aria aperta, a indirizzo sportivo o culturale, rappresenta un sicuro volano di promozione per un’area che negli ultimi hanno ha deciso di mettere in vetrina le sue potenzialità, in particolare il grande interesse dell’area ricca di reperti geologici e paleontologici.

Indirizzi analoghi anche per gli altri due comuni alleati. A Visone ad esempio sperano di recuperare le cave di pietra, di riordinare gli archivi storici comunali. Il bando mette in palio 2.600.000 euro che andrebbero ripartiti tra i tre enti coinvolti.