Sabato di porte aperte al "Baby parking - Un due tre"

OVADA - È in programma per questo fine settimana la giornata di porte aperte al centro ovadese “Un due tre – Baby parking per l’Ovadese”. L’appuntamento è per domani, sabato 9 aprile, con la struttura di via Novi che accoglierà gli ospiti per presentare gli spazi, l’equipe e il progetto educativo. Per accedere ai locali è necessaria la prenotazione telefonica ai numeri 0143 833640 o 334 6339412.

Il percorso formativo – promosso dalla Cooperativa Azimut – è rivolto ai bambini che vanno dai tredici mesi (ma è possibile effettuare l’inserimento anche per i più piccoli) ai tre anni di età e che sono residenti nei comuni di Belforte Monferrato, Castelletto d’Orba, Ovada, Rocca Grimalda, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato e Trisobbio. Il centro di via Novi è aperto (anche nel mese di luglio) dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 17.30.