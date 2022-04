Alicante, la città per tutte le stagioni

ALESSANDRIA - Capoluogo dell'omonima provincia, Alicante è una città del Sud della Spagna. La caratterizza una collina che si affaccia sul mar Mediterraneo al centro di una grande baia.

E' una città di grande interesse turistico, a ogni stagione. Il cuore della vita cittadina, dove si trovano gli alberghi principali e i locali della ristorazione e del divertimento, è la cosiddetta Explanada de España. Si tratta di un lungomare alberato, che va dai piedi della collina del castello di Santa Barbara fino al molo principale del porto.

Alicante è una delle località toccate dalla crociera che ‘Il Piccolo’ organizza con la Msc.

Si partirà lunedì 27 giugno a bordo della Msc Orchestra da Genova, porto in cui si ritornerà giovedì 7 luglio.

Prima tappa in Francia, a Marsiglia, quindi spostamento in Spagna per visitare Malaga (con possibilità di escursioni in Andalusia) e Cadice, poi l’approdo in Portogallo, attesi dal fascino di Lisbona.

Sulla via dl ritorno, ci si fermerà ancora in Spagna per una visita ad Alicante e a Minorca, isola dalla quale la Msc Orchestra raggiungerà Sardegna, con attracco a Olbia, prima del rientro al porto di Genova.

