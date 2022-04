Plastic Free, nasce il gruppo Ovadese Pulizia alle Cappellette

Dopo Castelletto, è nato qualche giorno fa anche Ovada il primo gruppo che ha aderito a “Plastif Free”, l’associazione che si sta diffondendo in tutta Italia attraverso il web e che come primo obiettivo quello di limitare l’inquinamento da plastica abbandonata. E per il primo evento, in programma il prossimo 10 aprile, in occasione della giornata organizzata in tutto il paese, è stato scelto un luogo simbolico: la strada delle Cappellette.

Sporcizia diffusa

La scorsa primavera, al termine del taglio dell’erba da parte dei cantonieri provinciali, emerse sul ciglio della strada che dal Borgo conduce verso Villa Botteri, Carpeneto e Trisobbio, una gran quantità di spazzatura. Perché evidentemente la conformazione a tornanti della strada fa sentire particolarmente al sicuro i “lanciatori di sacchetti” che con regolarità vengono ritrovati sui lati. Anche i fossi, in particolare tra i chilometri 2 e 4 della strada sono colmi di rifiuti, tra spazzatura ordinaria e oggetti di dimensioni più grandi. «Ci ritroveremo - spiegano Denise Alloisio e Filippo Grattarola, riferimenti del neonato gruppo ovadese - attorno alle 14.30. Gli eventi della nostra associazione durano un massimo di due ore. Speriamo di poter coprire tutta la strada tra il convento e il bivio per Grillano. Abbiamo scelto le Cappellette perchè ci siamo resi conto che ce n’è particolare bisogno». Econet contribuirà alla giornata mettendo a disposizione i sacchetti e uno scarrabile in cui conferire quanto raccolto.

«Abbiamo fatto diversi sopralluoghi - proseguono Alloisio e Grattarola - Avevamo preso in considerazione anche la Rebba dove c’è stato un recente intervento di pulizia e le vie del Fiume. Stiamo pensando a come