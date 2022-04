Piazza Garibaldi, incognita sulla chiusura dei lavori

OVADA - L'ultimo intoppo si è manifestato con cubetti di granito di dimensioni diverse rispetto a quelli indicati nel capitolato d'appalto. A intimare alla ditta di sostituirli sono stati il direttore dei lavori e i funzionari dell'ufficio tecnico del Comune di Ovada. E così la pavimentazione della parte centrale di piazza Garibaldi partirà martedì dopo le ultime operazioni preliminari. Difficile dire se l'area sarà pronta a utilizzabile per il giorno di Pasquetta in cui, almeno in teoria, doveva essere allestito una parte del Mercatino dell'Antiquariato.

Il paradosso è che nei giorni scorsi proprio dal Comune è stato approvato il 1° avanzamento dei lavori. All'impresa Ma. Mi. è stata corrisposta la cifra di 95.797 euro. E dire che dal giorno della partenza dei lavori s'è verificata più di una frizione su tempi ed esecuzione. All'inizio del mese di marzo da Palazzo Delfino era partito un richiamo in vista della prima scadenza concordata al 19 marzo. Al termine del successivo vertice era stata concessa agli addetti una proroga al 29 marzo, anche in questo caso non rispettata.

L'intenzione già manifestata è quella ora di applicare le penali previste, in caso di ritardo, sul capitolato d'appalto: 285 per ogni giorno di lavoro in più. In bilico c'è la possibilità di presentarsi nell'aspetto migliore in visto del primo importante appuntamento del 2022 con l'arrivo di tanti visitatori.