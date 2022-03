Covid, il bollettino: in provincia di Alessandria 463 contagi

ALESSANDRIA — Quotidiano aggiornamento con i dati forniti dall'Unità di Crisi sull'andamento della pandemia. In provincia di Alessandria sono 463 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. A completare il quadro relativo al nostro territorio un decesso e 354 guariti. In Piemonte 3.255 nuovi contagi con tasso di positività pari al 9,8% a fronte di oltre 33mila tamponi processati. Diminuiscono i posti occupati nei reparti di terapia intensiva e anche le ospedalizzazioni.

La situazione dei contagi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.255 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,8%di 33.160 tamponi eseguiti, di cui 29.684 antigenici.

Il totale dei casi positivi diventa 1.054.398, così suddivisi su base provinciale: 91.043 Alessandria, 48.666 Asti, 40.325 Biella, 137.659 Cuneo, 79.576 Novara, 559.197 Torino, 37.428 Vercelli, 38.595 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 5.256 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 16.653sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 598 (-16 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 52.517. I tamponi diagnostici finora processati sono 16.538.289 (+ 33.160 rispetto a ieri).

I decessi diventano 13.197

Sono otto, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti).

Il totale diventa 13.197 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.778 Alessandria, 788 Asti, 501 Biella, 1.599 Cuneo, 1.061 Novara, 6.302 Torino, 608 Vercelli, 425Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 135 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

988.064 Guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 988.064 (+2.457rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 84.359 Alessandria, 45.882 Asti, 38.356 Biella, 130.580 Cuneo, 75.879Novara, 528.186 Torino, 35.146 Vercelli, 36.089 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.040 extraregione e 9.547 in fase di definizione.