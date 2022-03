Scuola e autismo, un convegno per fare rete

OVADA - Si terrà sabato 2 aprile, dalle 9.30 alle 12.30 presso la palestra della scuola Giovanni Paolo II di via Dania, il convegno dal titolo "Una giornata per....". L'iniziativa, coordinata dall'Istituto Pertini di Ovada è un'occasione per discutere di autismo e disabilità in concomitanza con la specifica giornata istituita dal 2007 dall'ONU. D'altronde la scuola che ha sede in via Galliera dal 2006 può contare su un Centro di Supporto Tecnico sulle tematiche della disabilità.

Apre lo sportello per chi ha disturbi dell'apprendimento Un'ala dell'ospedale vecchio è stata riadatta sotto la guida del Consorzio Servizo Sociali. "Problema diffuso, far emergere il sommerso"

Programma on line

La giornata, dopo i saluti istituzionali, si svilupperà attraverso le testimonianze dirette di genitori e docenti e con una seconda parte più tecnica sulle strategie da utilizzare per affrontare un problema sempre più diffuso anche sul nostro territorio. Chi è interessato a partecipare, in presenza oppure online, può prenotarsi mediante la locandina attiva sul sito della scuola ovadese www.icpertiniovada.it, inquadrando il QRcode.