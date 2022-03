Peste suina, di nuovo percorribile strada Cirimilla

LERMA - Il primo tracciato liberato dallo stop imposto per il contenimento della peste suina era stato quello verso la “big bench” di Mornese. Ora la seconda boccata d’ossigeno per gli appassionati di trekking e attività all’aria aperta arriva dalla deroga concessa dall’Asl per il transito di veicoli e persone in strada Cirimilla. La strada, situata nel territorio di competenza dell’Unione dal Tobbio al Colma, si trova tra Lerma, Casaleggio Boiro e Bosio.

Uno scorcio incantevoli tra boschi e vegetazione quello offerto da percorso. L’Asl ha però imposto vincoli precisi: le persone dovranno rimanere sulla strada senza entrare nei boschi e i cani non potranno essere lasciati liberi. «Deve infine essere adottata ogni cautela - si legge nel dispositivo - per limitare al massimo il disturbo ai cinghiali con il fine di ridurne la mobilità».

Il limitato via libera arriva in un territorio profondamente colpito dalle limitazione legate alla zona rossa e che chiede chiarezza a proposito del futuro immediato.