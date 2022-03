Parco Pertini, la rinascita passa dal Pnrr

OVADA - Restituire al parco Pertini nel centro della città l’aspetto adeguato all’area della città scelta, prima della pandemia, come luogo di ritrovo principe e location per eventi di spettacolo e musica. Valorizzare gli aspetti storici dell’area, creata dalle Madri Pie a metà XIX secolo e passato nelle disponibilità del Comune nel 1997. L’ambizione passa per il giudizio formulato dal ministero della Cultura alla proposta avanzata per ottenere parte delle risorse sbloccate con il Pnrr.

Cosa fare

La cifra necessaria è di poco superiore a 333 mila euro. L’idea è quella di valorizzare il patrimonio arboreo dell’area, di potenziare la manutenzione realizzando una nuovo impianto di irrigazione. Ma tre le idee c’è anche l’allestimento di uno spazio, in prossimità dell’ingresso principale, dedicato alle esposizioni artistiche. Un’attenzione particolare sarà attribuita alla fruibilità dell’area per la quale è già stato elaborato un progetto per un’area giochi inclusiva a disposizione di soggetti con disabilità motoria.

Malcostume notturno

Una risposta indiretta al degrado in cui, specie in questa stagione, si dibatte un’area molto frequentata dai ragazzi nel periodo estivo. Un problema legato anche alle cattiva abitudini delle fasce più giovani. In più di un’occasione, anche lo scorso anno, il parco è stato oggetto di atti di vandalismo andati in scena in orario notturno dopo la chiusura dei cancelli.