Ovadese, ancora un punto senza sussulti

OVADA - Sembra già finita la primavera ovadese. A testimoniarlo il secondo pareggio consecutivo sul campo dell'Arquatese. Una gara che ha regalato poche emozioni a dispetto delle scelte operate da mister Raimondi che per la prima volta ha potuto contare sul tridente migliore: Sassari e Mutti alle spalle del rientrante Rignanese. Una situazione molto promettente che però non ha prodotto il risultato sperato al cospetto di una squadra dell'ex Maurizio Vennarucci sempre molto brava a subire poco e spegnere sul nascere le velleità offensive dell'avversario di turno.

Andamento lento

E così è sempre più lontana quella zona playoff che prima della gara di Valenza (persa su misura) sembrava a portata di mano di un gruppo improvvisamente rivitalizzato. Unico rammarico quel gol annullato a Rignanese, in chiusura di tempo: l'attaccante a molti è sembrato in posizione utile sul servizio da sinistra si Costa. Il direttore di gara non ha invece avuto dubbi. I venti minuti della ripresa con le squadre molto attente a mantenere la posizione ha restituito la cifra esatta dell'intendimento di evitare la sconfitta anche a scapito del tentativo di conquistare la posta piena. Domenica ultima reale chance di rientrare in un discorso che conti. La sfida con il Mirafiori è l'occasione per tornare ai tre punti. A dicembre sarebbe stata una gara salvezza. Oggi, almeno quel rischio, sembra definitivamente scongiurato.