Ovada, Lerma e Silvano in vetrina per le Giornate del FAI

OVADA - C'è (anche) l'Ovadese al centro della trentesima edizione della “Giornate FAI di Primavera”, L'appuntamento, promosso a livello nazionale (sono previste oltre 700 aperture in 400 città, ndr) dal Fondo Ambiente Italiano, è per sabato 26 e domenica 27 marzo 2022.

Per l’occasione il "Gruppo Fai di Ovada" ha scelto di aprire le porte di Palazzo Maineri della Cappella Santa Maria Sedes Sapientiae e del Parco di Villa Gabrieli, mentre il “Gruppo FAI Sette Castelli dal Tobbio all’Orba” si occuperà delle visite guidate previste all'interno della Chiesa Abbaziale di San Remigio e la Chiesa Parrocchiale dei Santissimi Remigio e Carlo a Parodi Ligure (ingresso senza prenotazione), della Chiesa della Madonna della Neve di Silvano d’Orba e della Chiesa Medievale di San Giovanni al Piano di Lerma.

Orari e prenotazioni

Per due giorni alcune delle eccellenze del territorio torneranno sotto i riflettori grazie all’impegno dei volontari del Fondo Ambiente Italiano. Nel centro zona è previsto, nella giornata di sabato, un turno di visita alle ore 10.30, mentre al pomeriggio è in programma una doppia ripetizione (alle 14.30 e alle 16.00). Alla domenica due turni di visita al mattino (alle ore 10.00 e alle 11.00) e altrettanti al pomeriggio (alle 14.30 e alle 16.00). In entrambi i gruppi non potranno essere composti da più di 20 persone (prenotazioni a questo link).

La seconda iniziativa, invece, è patrocinata dai Comuni di Parodi Ligure, Lerma e Silvano d’Orba. Dal “Gruppo FAI Sette Castelli dal Tobbio all’Orba” arriva un ringraziamento alle associazioni “Ir bagiu” e Amici della Pieve di Silvano, ai volontari dell’abbazia di Parodi e al Comitato Culturale “Amici per Lerma”. Anche in questo caso sono previste visite sia al sabato (dalle ore 14.30 alle 17.30) sia alla domenica (tra le ore 9.30 e le 12.30 e tra le 13.30 e le 18.00). Le prenotazioni sono aperte a questo link.