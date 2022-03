Marc Gomez, nel 1982 lo sconosciuto s'impose a sorpresa

OVADA - La sua maglia è custodita da qualche anno al Museo dei Campionissimi. Il suo nome non accende la fantasia di masse di appassionati di ciclismo. Eppure Marc Gomez è legato ad una delle imprese più epiche della Milano Sanremo e quest’anno si celebra il 40 anniversario. Il pedalatore francese vinse la corsa nel 1982.

Meteo da annali

Fu una giornata di pioggia particolarmente violenta quel 20 marzo 1982. Ecco perchè i ciclisti arrivarono in grave difficoltà con il freddo già alle porte di Ovada. Molti atleti decisero di rinunciare. Non Gomez, all’epoca 28enne, che proseguì sul Turchino e arrivò fino alla città dei fiori. Sul traguardo. dopo oltre 7h04’ di fatica, fu in grado di precedere di 10” il connazionale Alaim Bondue vittima di una caduta. A oltre 2’ arrivarono Moreno Argentin e Francesco Moser. L’atleta poco conosciuto non fu festeggiato come si sarebbe meritato.

Dopo una breve cerimonia, con la squadra tornò verso Ovada a recuperare i compagni. La notizia della presenza in città del vincitore della Sanremo si fece strad. Il vice sindaco dell’epoca Andrea Gaggero, lo volle festeggiare con i compagni di squadra in un ristorante cittadino. In quel contesto Gomez, che ricevette una targa ricordo, decise di ringraziare, commosso, per la calorosa accoglienza consegnando la maglia con la quale aveva corso ancora zuppa di pioggia e sudore. Quella maglia per diversi anni è stata conservata nelle stanze del Palazzo Comunale di Ovada prima di ricevere la sua collocazione definitiva.