Autostrade: chiude un tratto dell'A10, traffico deviato sull'A26

OVADA - Resterà chiusa dalle ore 6.00 di domani mattina, sabato 12, fino alle 6.00 di lunedì prossimo, 14 marzo, la "Madonna delle Grazie II", la galleria (presente sull'A10, ndr) che dal casello di Pra' conduce verso Arenzano, Savona e Ventimiglia. L'annuncio arriva direttamente da Aspi che, per consentire il regolare svolgimento dei lavori (inseriti nel piano di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura in atto sulla rete ligure), ha optato per la chiusura continuativa del tratto di A10 compreso tra il ramo di immissione dall'A10 verso l'A26 (per chi proviene da Genova).

Nei prossimi giorni (e per i prossimi cinque fine settimana) verranno eseguiti - sempre nell'ambito del piano condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e con le istituzioni territoriali - dei lavori di manutenzione all'interno della galleria "Madonna delle Grazie II". Chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona, verrà obbligatoriamente deviato sull'A26 (la "Genova-Gravellona Toce") in direzione Alessandria.

Tale obbligo vige esclusivamente per i mezzi pesanti (con peso superiore alle venti tonnellate). Gli altri veicoli, invece, potranno anche decidere di uscire al casello di Genova Pra', percorrere la strada statale Aurelia per poi rientrare (sempre sull'A10) ad Arenzano. E' prevista un'esenzione del pedaggio per tutti coloro che usciranno per poi rientrare al casello di Masone.