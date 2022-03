Passa alla Prefettura la richiesta di intitolare il teatro a Dino Crocco

OVADA - Lo scorso 30 novembre era arrivata l’approvazione da parte di tutto il Consiglio Comunale. Adesso c’è anche la richiesta, approvata dalla Giunta, in cui si chiede alla Prefettura di poter soddisfare l’impegno già preso di intitolare il teatro Comunale alla memoria di Dino Crocco, musicista orinario della Cernaia, il quartiere del centro storico “all’ombra” della Parrocchia e apprezzato showman scomparso nell’agosto 2010.

«Intitolare a lui il nostro teatro è come intitolarlo idealmente a tutti gli ovadesi», intervenne Sabrina Caneva, vice sindaco della città rispondendo alla mozione presentata da Angelo Priolo, consigliere di “Ovada viva”. «Dino era orgogliosamente ovadese. Lo ribadiva anche quando andava in giro per il mondo».

Momenti pubblici

Una vita per lo spettacolo quella spesa da Crocco, personaggio istrionico e grande intrattenitore. Il successo deli Scooters, la band formata anche da Fred Ferrari, Mirko Mazza, Franco Sorrenti e Mario Bocca, arrivato nel 1966 con “La motoretta” in concorso a “Un disco per l’estate”, portò il quintetto a esibirsi anche a Londra e in America Latina.

Quel "colpo di fulmine" tra Paolo Conte e Dino Crocco Il grande cantautore astigiano racconta della sua amicizia con lo showman ovadese e della canzone che gli ha dedicato

Lo stesso Crocco era solito organizzare, proprio al teatro comunale, eventi di beneficenza ai quali partecipavano nomi noti del mondo dello spettacolo arrivati grazie ai suoi contatti. Molto nota la sua amicizia di lunga data con Paolo Conte.