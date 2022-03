Ovadese, sconfitta di misura a Valenza

OVADA - Si interrompe la serie positiva per l'Ovadese. La prima sconfitta del 2022 arriva sul campo della Valenzana, brava a capitalizzare la rete di Palazzo a fine primo tempo. Mister Raimondi è costretto a rivedere i suoi piani tra squalifiche e intoppi. Rispetto alla bella vittoria di domenica scorsa contro la Pastorfrigor Stay mancano Sassari squalificato e Rignanese, fermato in riscaldamento da un problema muscolare. A centrocampo rientra Pellegrino con l'avanzamento di Anania a ridosso del reparto avanzato. Quest'ultimo è affidato a Aresca, destinato in panchina nella prima stesura della formazione, e Mutti rientrante dopo i pochi minuti disputati nell'esordio di Santostefano. Nel primo tempo la pressione della squadra di casa è costante. A mettere in apprensione la difesa ovadese è Kankam che crea in proprio e mette in moto i compagni, in particolare Maggi sulla sinistra. Il vantaggio orafo in chiusura di tempo con Palazzo, bravo a ribadire in gol sulla respinta di Gaione del primo tiro del solito Kankam.

Nella ripresa l'allenatore ovadese, nel tentativo di dare maggiore spinta inserisce Mazzone sulla destra al posto di Bianchi. C'è anche Merialdo al posto di un deludente Aresca. La mossa produce un leggero riequilibrio del possesso palla ma senza emozioni particolare nella prima metà della frazione. Nel finale la pressione ovadese si fa più costante senza che però la formazione ospite crei i presupposti per impensierire davvero Lisco.