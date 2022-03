Villa Gabrieli: una domenica con “Il Carnevale degli alberi”

OVADA - Si terrà domenica pomeriggio, dalle 15.00, “Il Carnevale degli alberi”, la manifestazione creata da Fondazione Cigno e Associazione Vela, in collaborazione con l’istituto Pertini di Ovada per coniugare una festa per i bambini con azioni di sensibilizzazione sulle tematiche dell’ambiente e del rispetto dei parchi pubblici.

La sede prescelta sarà Villa Gabrieli, lo spazio verde gestito dalle due associazioni di volontariato. Nel corso del pomeriggio prenderà vita il racconto immaginato dai volontari e impreziosito dalle maschere realizzate nelle scorse settimane nel corso dei laboratori sviluppati nelle scuole.