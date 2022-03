Modifiche alla viabilità per il "Presidio contro la guerra"

OVADA - Sarà attiva a partire dalle ore 17.00 di domani, mercoledì 2 marzo, l'ordinanza disposta e pubblicata dal Comune di Ovada che prevede alcune modifiche alla circolazione stradale per consentire lo svolgimento del "Presidio contro la guerra". A tal proposito fino alle 19.00, e comunque fino al termine della manifestazione, è prevista l'istituzione di divieto di transito e di sosta in piazza XX settembre, vero e proprio fulcro dell'iniziativa promossa da Libera e da altre associazioni locali, e in via Torino, nel tratto compreso fra via Fiume e il collegamento con corso Martiri della Libertà.

Tutti i veicoli provenienti da via Gramsci, via Buffa e piazza Matteotti, pertanto, verranno "dirottati" verso piazza Rossa (come già avviene nei giorni di mercato), mentre (a dalle ore 18.00) si terrà un presidio silenzioso presso il Monumento ai Caduti di piazza XX Settembre.