Volano le alessandrine: playoff più vicini

ALESSANDRIA – Continua la marcia della Nuova Elva Fortitudo Occimiano: questo weekend a pagare dazio è stato il Real Venaria, travolto 0-3 a domicilio con le ragazze di Gombi che hanno dovuto faticare solo nell’ultimo parziale deciso ai vantaggi 26-28 dopo avere dominato largamente i primi due set 16-25 18-25.

Un po’ più faticoso del previsto anche il successo dell’Alessandria Volley sul campo della PlayAsti: finisce 0-3 ma dopo un primo set relativamente scorrevole e chiuso 19-25 le padrone di casa portano per due volte ai vantaggi le più quotate avversarie che però riescono sempre a mantenere il sangue freddo per chiudere a loro favore il parziale prima 25-27 e poi 23-25. La vittoria rafforza il quinto posto delle alessandrine perché la Cantine Rasore Ovada cade ancora a Montalto Dora: il 3-1 (25-21 25-17 22-25 27-25) vede le ovadesi reagire solo nel terzo parziale chiuso a loro favore, poi la lotteria dei vantaggi nel quarto premia le torinesi che continuano il loro inseguimento al podio. Con la Zs Ch Valenza che osservava il turno di riposo, l’obiettivo si sposta sul settore maschile dove in serie C la Plastipol subisce un netto 3-0 esterno dalla vicecapolista Multimed Volley Vercelli: poco da fare per gli ovadesi che cedono 25-17 25-11 25-18 ma restano pienamente in gara per evitare la fase playout.

La Bollente si prende il derby e comanda 3/0 in casa del Novi. Euromac Mix sconfitta. Arredo Frigo gioca oggi

In D è regina per una notte la Plb Cetip-Makhymo Acqui: il 3-0 (25-23 25-20 25-18) al Reba Volley la colloca in testa alla classifica in attesa del posticipo fra Conad Montanaro e Domodossola che permetterà ad almeno una delle due di superarla. Bene anche l’Alessandria Volley corsara 1-3 (25-20 15-25 23-25 18-25) in rimonta sul campo del Sant’Anna dopo avere perso il primo set e ora quarta con vista sul podio. Infine, successo anche delle ragazze del Gavi Volley che piegano 3-1 (25-19 25-18 24-26 25-12) l’Mts Gran Case e restano terze in classifica.