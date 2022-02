Giornata di pulizia per i volontari di "Plastic Free"

CASTELLETTO D'ORBA - Si terrà domani, sabato 26 febbraio, la giornata di raccolta dei rifiuti di plastica inserita nel programma delle iniziativa di Plastic Free. L'appuntamento è per le ore 14.00, presso gli impianti sportivi di Castelvero a Castelletto d’Orba.

Da tempo il circuito è attivo in tutto il Piemonte. Il referente per la nostra zona è Maurizio Ghirotto. Non è la prima volta che i volontari dell'Ovadese organizzano eventi analoghi per ripulire il nostro territorio (con particolare riferimento alle zone agricole, agli spazi verdi e ai bordi e ai fossi delle strade provinciali, ndr) dai rifiuti abbandonati. Per ulteriori informazioni: 340.371.84.80.