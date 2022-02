Servizio civile, nuova proroga: bando aperto fino al 9 marzo

OVADA - Scadranno alle ore 14.00 di mercoledì 9 marzo (2022) i termini ultimi per la presentazione delle domande di adesione al “Servizio civile universale”. Rispetto alle previsioni, infatti, la scadenza del bando è stata ulteriormente prorogata (in esecuzione del decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio), con le candidature avanzate in questi giorni (o comunque in una data successiva alle ore 14.00 dello scorso 10 febbraio, ndr) che verranno ammesse con riserva dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

La durata del servizio è di dodici mesi a partire dall’inizio del progetto. Ai volontari in Servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore. La presentazione delle domande può essere effettuata esclusivamente tramite la piattaforma online del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Oltre al centro zona (con l’associazione Vela, la Croce Verde Ovadese e la Fondazione Cigno) anche a Mornese e in altri comuni del territorio sono attivi dei progetti (con posti disponibili).