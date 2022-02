Rignanese-Sassari: l'Ovadese espugna Santostefano

OVADA - Bella vittoria per l'Ovadese che espugna un campo da sempre avaro di soddisfazioni. E' finita 2-0 contro la SantoStefanese. Formazione rivista per l'Ovadese. Torna Favorito al centro della difesa, Bianchi è dirottato sulla destra al posto di Mazzon. A centrocampo il giovani Massari con Anania e Sassari. Il tridente avanzato è affidato a Rignanese, Mazzotta e il rientrante Aresca. Nel primo tempo la rete del vantaggio arriva al 22' con Rignanese, bravo a concludere a rete una bella azione di contropiede. Squadra di casa che tiene in mano il pallino del gioco per larghi tratti ma non riesce a creare i presupposti per essere pericolosa. L'Ovadese rischia qualcosa di troppo solo nel finale, abbassando un po' troppo il baricentro della squadra. Allo scadere, con la squadra di casa protesa in avanti il raddoppio di Sassari, largamente il migliore in campo per la squadra di Raimondi. L'esterno offensivo calcia da posizione defilata sulla destra, non perfetto l'intervento di Tarantini.