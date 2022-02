A26, con lo svincolo chiuso il pedaggio sale

OVADA - Un incubo che sembrava in qualche modo superato e che invece torna a ripresentarsi. Così l'area di confine tra basso Piemonte e entroterra genovese sta vivendo questo week end. A riassumere la crisi per la viabilità ordinaria e autostradale sono i pendolari in treno e in auto: svincolo tra A26 e A10 chiuso, treni sostituiti da bus che transitano in autostrada, blocca sulla strada 456 del Turchino per il provvedimento varata da Anas al chilometro 71, poco dopo la rotonda di Belforte.

Fiato sospeso

Si saprà qualcosa di più domani del nuovo fronte apertasi sul principale collegamento verso la Valle Stura. Un rivolo d'acqua in uscita dalla base del muro in fase di consolidamento ha consigliato ai tecnici di assumere un atteggiamento prudente nel corso dell'intervento. Stop quindi alla circolazione di auto e mezzi pesanti per evitare sollecitazioni. L'avvallamento comparso subito prima del passaggio a livello è sintomo di una situazione che non può essere sottovalutata. "Non dovrebbe essere necessaria - provano a rassicurare da Anas - una chiusura troppo prolungata nel tempo". Per i lavoratori della Valle Stura si ripropone quindi il dilemma: utilizzare la A26 con tutti i problemi che sta vivendo o tornare sulla strada del Termo utilizzata nel periodo di chiusura in frazione Gnocchetto.

Danno e beffa

A lamentarsi è però soprattutto chi viaggia in auto. Per gli utenti dell'A26 ieri si è manifesta l'ultima beffa. Un pedaggio maggiorato rispetto al solito. A causa della chiusura dovuta ai lavori all'interno della galleria Madonna delle Grazie 3 è necessario proseguire verso Arenzano per poi tornare indietro sull'A10. Ecco perchè un biglietto fino a pochi giorni fa da 3.80 per arrivare in centro a Genova è salito fino a 4.50. Le immagini hanno fatto il giro dei social determinando indignazione da parte dei pendolari.