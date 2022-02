Verde pubblico, via libera alla sponsorizzazione dei privati

OVADA - Della rotonda di piazza XX Settembre s'è discusso tanto fino al 2015, anno in cui fu completata dopo anni di attesa. Da quel momento la manutenzione e l'estetica sono state curate, specie nella bella stagione. Ma sono molti gli spazi verdi della città che potrebbero beneficiare del provvedimento varato ieri sera dal Consiglio Comunale. C'è la modifica al regolamento sulle sponsorizzazioni sul suolo cittadino che apre alla possibilità che i privati si facciano carico di alcuni punti (le rotonde in particolare) per poi averne in cambio visibilità.

Questione annosa

La prima versione del regolamento era stata approvato nel 2005. In realtà però la "sponsorizzazione" delle rotonde era vietata. Motivazione: un articolo del codice della strada molto esplicito, applicato alla lettera in città diversamente che da altre parte, anche in Provincia. "Quell'articolo - ha chiarito l'assessore alla Viabilità, Sergio Capello - è stato abolito lo scorso novembre. L'aspetto importante è che in questo modo potremo aggirare il problema economico. I cartelli potranno avere al massimo una lunghezza di 40 centimetri. Speriamo che siano in tanti a farsi avanti".