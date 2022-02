Covid, il bollettino: in provincia di Alessandria 298 contagi

ALESSANDRIA — Secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi sull'andamento della pandemia, in provincia di Alessandria sono 298 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Si segnalano anche 2 decessi mentre i guariti sono 590. In Piemonte 3.252 contagi con tasso di positività pari al 5,9% a fronte di oltre 54mila tamponi processati. Diminuiscono i posti occupati nei reparti di terapia intensiva e anche le ospedalizzazioni.

La situazione dei contagi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.252 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2.715 dopo test antigenico), pari al 5,9% di 54.871 tamponi eseguiti, di cui 46.240 antigenici. Dei 3.252 nuovi casi gli asintomatici sono 2.818 (86,7%). I casi sono così ripartiti: 2667 screening, 415 contatti di caso, 170 con indagine in corso

Il totale dei casi positivi diventa 945.447, così suddivisi su base provinciale: 77.314 Alessandria, 43.346 Asti, 36.488 Biella, 128.006 Cuneo, 72.152 Novara, 501.490 Torino, 33.585 Vercelli, 33.701 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.614 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.751 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 90 ( -7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.653 (-79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 69.864. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.062.186 (+54.871 rispetto a ieri).

I decessi diventano 12.827

Sono 10, nessuno oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 12.827 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.704 Alessandria, 775 Asti, 490 Biella, 1.576 Cuneo, 1.032 Novara, 6.114 Torino, 595 Vercelli, 415 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 126 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



861.013 Guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 861.013 (+ 6.835 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 70.941 Alessandria, 40.236 Asti, 33.160 Biella, 118.597 Cuneo, 67.850 Novara, 457.589 Torino, 30.600 Vercelli, 31.190 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.355 extraregione e 7.495 in fase di definizione.