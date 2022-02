Bilancio e impianti sportivi nel programma del consiglio

OVADA - Si riunisce questa sera il Consiglio Comunale per la discussione e l'approvazione del bilancio di previsine 2022. L'argomento passa per certi versi in secondo piano di fronte alla questione che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Si parlerà infatti di impianti sportivi e gestione del Geirino. Sta al comune indicare l'ammontare dell'anticipo sul contributo previsto per l'anno in corso. Il provvedimento è stato pensato per far fronte alla crisi di liquidità che attanaglia la cooperativa. Di prospettive future si parlerà anche con l'interpellanza presentata dall'opposizione che di fatto chiede la modifica della convenzione tra Comune e gestori. Come di consueto i lavori si svilupperanno in video conferenza: sul sito del comune di Ovada le coordinate per assistere.