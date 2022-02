Nuovo innesto per l'Ovadese: arriva Mutti dall'Hsl Derthona

TORTONA - Arriva dalla serie D un nuovo tassello per un'Ovadese che, dopo il netto successo (4 a 0 a domicilio contro il malcapitato Cit Turin) di domenica scorsa, non vuole più fermarsi. L'estensione del mercato di riparazione, infatti, ha portato alla corte di mister Raimondi, Alessandro Mutti, giocatore offensivo proveniente dall'HSL Derthona.

Il trequartista (classe 2000) saluta i tortonesi dopo un anno e mezzo nel corso del quale ha collezionato 20 presenze complessive, 12 in questa stagione con tre reti, una in campionato all'Imperia e due in Coppa Italia al Pdhae: per l'Ovadese, è l'innesto - in prestito - che può cambiare una stagione visto che i playoff sono ancora ampiamente alla portata e ci sono ancora sedici giornate da giocare sulle trenta complessive.