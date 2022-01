Ovadese, conto alla rovescia per la ripartenza

OVADA - E' già partito il contro alla rovescia per il ritorno in campo nel campionato di Promozione. L'Ovadese è infatti attesa, domenica al Geirino, al recupero contro il Cit Turin. La gara fu rinviata nell'ultimo fine settimana sportivo di dicembre a causa della neve che ricoprì il campo del Geirino. Per la formazione di Raimondi una sfida salvezza cruciale a oltre un mese dall'ultima uscita ufficiale, la faticosa vittoria ottenuta contro il Pozzomaina.

Riavviare i motori

"Non giochiamo dal 12 dicembre. Per noi non sarà sicuramente facile". Così mister Raimondi introduce la gara. L'ultima settimana sarà fondamentale per valutare le effettive condizioni dei componenti dell'organico e fare le scelte giuste. "Non saremmo stati in grado di scendere in campo il 23 gennaio - prosegue l'allenatore - Tra positività e problemi fisici allenarsi è stato difficile". Eppure la sfida conta molto. L'Ovadese è a quota 17 punti in 13 partite. Il Cit è invece fanalino di coda a quota 4. Non per questo ci si può permettere di sottovalutare l'impegno.

Ovadese al lavoro in vista della ripresa Raimondi recupera tanti elementi. Sabato 6 febbraio c'è il recupero

Prospettiva futura

"Nella stagione precedente alla vittoria in Prima Categoria non siamo nemmeno arrivati ai playoff. Ma le gare del girone di ritorno sono state importanti per capire come migliorare la squadra". Così il vice presidente Andrea Repetto sprona l'ambiente. I prossimi mesi saranno importanti per la valutazioni tecniche, non solo per i risultati. Inutile nascondere che la società ha provato a prendere un centrocampista, il reparto che nel girone di andata ha denunciato le carenze maggiori. Non è stato però individuato il profilo adatto. Ecco perchè si dovrà andare avanti così fino al termine del campionato.