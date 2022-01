Covid - 19: numeri in calo in tutti i paesi

OVADA - Una situazione quasi cristallizzata, anche se con una curva in leggero calo. Si apre così la settimana dell'Ovadese sul fronte dei contagi da Covid - 19. Si allontana per il centro zona la quota dei 300. Al controllo più recente sulla mappa messa a disposizione dalla Regione il dato si attesta a 283 (-10 rispetto alla scorsa settimana). Cali simili, ma percentualmente più rilevanti nei paesi. E' il caso di Silvano e Castelletto d'Orba rispettivamente a 32 e 31. Rimangono più in alto Molare e Tagliolo (42 e 41). Numeri in discesa anche a Rocca: 31 casi. Per il resto un'equa distribuzione sul territorio da Cremolino (24), Montaldo (15), Carpeneto (14), Trisobbio (13). Numeri meno significati nelle altre realtà.